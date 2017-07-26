Кецбая: «Оренбург» в три защитника пропустил два гола, а если бы играли в два?

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая поделился впечатлениями от поражения в матче четвёртого тура ФНЛ с «Енисеем». Встреча проходила в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Много говорить не имеет смысла, по игре, возможно, не заслужили поражения. Когда так плохо обороняемся – потом тяжело добиться чего-то, так легко нам голы забивают… Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, её мы. Команда третью игру проиграла… Надо работать, следующая игра уже через несколько дней, будем готовиться, тренироваться.
На матч с „Енисеем“ вышли три защитника, мы так решили перед игрой. Думаю, не в тактике дело. При пропущенных голах не схема подвела, а действия защитников. Мы в три защитника пропустили два гола, а если бы играли в два (улыбается)? После того как два пропускаешь – тяжело отыграться.
Матч прошёл в манеже, но условия были прекрасные! Нет никаких проблем. Лучше играть в таком манеже при комфортной температуре, на хорошем поле, чем вариться на плохом поле на жаре. Всё было хорошо, кроме результата», — цитирует тренера пресс-служба «Енисея».