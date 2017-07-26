Жулиано назвал свой лучший матч в футболке «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда» (26 июля) назвал свою лучшую встречу в футболке питерцев.
«У меня хорошие воспоминания от Израиля. Считаю, что тот матч с «Маккаби» (4:3) был моим лучшим в футболке «Зенита» — гол и три результативных передачи. Это была красивая победа, которая останется в памяти надолго. Конечно, во время предстоящего матча нам придётся помучиться из-за жары, но не думаю, что это будет большой проблемой. Мы едем за хорошим результатом.
С точки зрения личной статистики, я бы хотел повторить свой первый сезон в «Зените». Надеюсь, результаты будут даже лучше. Весной у нас был спад. Лично меня подкосило то, что мне приходилось много летать в Бразилию. Это очень выматывает, и к концу сезона накопилась усталость. Всякий раз приходилось сначала приводить организм в порядок после смены часовых поясов, потом выходить и играть", — цитирует Жулиано сайт ФИФА.