Кришито: жара и влажность в Израиле точно не станут для «Зенита» преградами

Капитан «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда» (26 июля).
«Жара точно не будет препятствием для нас. Мы сегодня попытаемся привыкнуть к такой погоде. Конечно, в России мы не играем в таких условиях, но жара и влажность точно не станут преградами. Мы приехали сюда, конечно же, чтобы побеждать. Несмотря на то что завтра нам будет противостоять слаженная и организованная команда, мы должны проходить в следующий этап, поскольку Лига Европы – очень важный для нас турнир.
Мы знаем, что израильская команда играет в основном по схеме «5-4-1», предпочитает много владеть мячом, поэтому однозначно нам придётся нелегко. Нам надо будет играть в быстрый пас, создавать моменты и стараться их реализовывать», — цитирует Кришито сайт «Зенита».