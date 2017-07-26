Фернандес: поздравил Фернандо с чемпионством, но теперь золото возьмёт ЦСКА!

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил уверенность, что в этом сезоне «армейцам» удастся одержать победу в РФПЛ.
«Поздравил спартаковца Фернандо с победой в чемпионате от всей души. Он мой большой друг, ведь я играл с ним ещё в „Гремио“. Иногда хожу к нему в гости, иногда выбираемся вместе поужинать, несмотря на то что выступаем за принципиальных соперников. Сейчас никаких ставок не делали, но в этом году чемпионом станет ЦСКА!
Сильнее ли Витиньо, чем Луис Адриано? Не готов сравнивать. Они всё-таки играют на разных позициях. У Витиньо огромный потенциал для роста. Настоящий профессионал, тренируется не только на базе, но и дома. Сейчас он здорово прибавил, причём довольно резко. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших игроков в России», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-экспрессу».