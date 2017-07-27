«Ювентус» победил «ПСЖ» на Международном кубке чемпионов, Маркизио оформил дубль

«Ювентус» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу туринцев.
На 45-й минуте Гонсало Игуаин вывел «Ювентус» вперёд. На 53-й минуте 20-летний португальский нападающий парижан Гонсалу Гуэдеш счёт сравнял. Туринцы во второй раз повели в счёте на 62-й минуте благодаря голу Клаудио Маркизио. Хавьер Пасторе на 80-й минуте опять сделал счёт ничейным, однако незадолго до окончания основного времени матча Маркизио реализовал пенальти, оформив дубль и принеся победу «старой синьоре».