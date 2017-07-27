Гулиев: никогда не был в ночном клубе, там одна грязь

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, ныне выступающий за «Анжи» на правах аренды, рассказал, почему решил перейти в махачкалинскую команду, а также поведал, как отдыхает в выходные и во время отпуска.
«Был шанс остаться в „Спартаке“. В принципе, меня оставляли, но я понимал, что сейчас больше шансов играть именно в аренде. Поэтому попросил «Спартак» отпустить. С Каррерой перед уходом в основном говорил агент. Меня брали на сборы, но у меня не было уверенности, что буду играть. Хотел точно понимать, что меня ждёт. А в «Анжи» прошлой весной стабильно отыграл, меня здесь хорошо знают. Поэтому решил уйти именно в «Анжи».
На что потратил первую зарплату? Честно, не помню. Но мои траты в целом стабильны – чуть-чуть себе оставляю, а остальное отправляю родителям. Машина уже есть – Infiniti. Будем выигрывать – подумаю о новой. Ночные клубы? Никогда не был в клубе. И тут даже не в футболе дело. Я в такие места просто не хожу. Почему? Там одна грязь. Мне достаточно просто увидеться с близкими людьми, посидеть, поговорить. Развлекуха мне не нужна», — цитирует Гулиева «Советский спорт».