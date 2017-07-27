Василенко: знание шведского языка помогло в игре с «Норрчёпингом»

Главный тренер литовского «Тракая» Олег Василенко рассказал, что знание шведского языка помогло ему в противостоянии с «Норрчёпингом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. «Тракай» в ответной игре победил 2:1 (в первой встрече на выезде уступил 1:2) и в серии пенальти оказался удачливее, выйдя в следующий раунд турнира.
«Работая в «Анжи» и общаясь с Хиддинком, я более или менее понимал по-английски. Тут важен навык. Если его не развивать, он пропадает. Поэтому сейчас нахожусь в процессе изучения английского. Когда мы с семьёй переехали в Швецию, по-шведски не знал ни слова, но, окунувшись в эту среду, за полгода выучил язык. Самостоятельно. Кстати, мне это помогло в матче с «Норрчёпингом».
Я понимал, что говорили коллеги. Был эпизод: услышал подсказ с гостевой скамейки – и оперативно внёс коррективы в игру. Коллега, видимо, не догадывался, что понимаю по-шведски, и был удивлён, когда на пресс-конференции я обратился к нему на его языке. Не думаю, что он обиделся. Швеция вообще удивительная страна, в которой царит культ семьи. И люди такие же, позитивные", — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.