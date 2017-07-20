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Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» выбить «Норрчёпинг» из Лиги Европы

20 июля 2017, четверг. 22:54. Футбол

Литовский «Тракай» одержал победу над шведским «Норрчёпингом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. В первом поединке сильнее был «Норрчёпинг» — 2:1, в основное время ответной встречи «Тракай» добился победы с зеркальным счётом, а в серии пенальти удача сопутствовала литовской команде.

Звездой противостояния стал российский нападающий «Тракая» Максим Максимов, который забил один гол в первой игре и два в ответной. Всего в активе 21-летнего футболиста уже пять голов в Лиге Европы текущего сезона.

В следующем раунде «Тракай» встретится с македонской «Шкендией», которая одолела финский ХИК (3:1, 1:1).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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