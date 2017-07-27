Кайо отклонил предложение «Зенита», желая играть в более сильном чемпионате

Стала известна причина, по которой защитник «Сан-Паулу» Кайо отклонил предложение санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает Superdeporte, бразильский футболист хочет играть в более сильном чемпионате, что позволит ему рассчитывать и на выступление в сборной Бразилии. Согласно информации источника, Кайо был бы не прочь продолжить карьеру в национальных первенствах Испании, Англии, Италии и даже Франции.
«Сан-Паулу», в свою очередь, изначально требует у всех заинтересованных в Кайо клубов € 18 млн, однако не исключается, что проблемы с финансами заставят бразильцев согласиться и на € 12-15 млн.
Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»