Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»

Защитник Родриго Кайо, права на которого принадлежат «Сан-Паулу», не намерен переходить в «Зенит», который заинтересован в услугах 23-летнего игрока. Об этом футболист рассказал в интервью GloboEsporte.
«Единственное, что могу сказать, я не собираюсь переходить в «Зенит». Что будет в будущем не знаю, всё в руках бога. Что будет, то будет. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я не собираюсь переходить в эту команду. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет. Каждый раз я стараюсь дать лучшее «Сан-Паулу», это самое главное», — сказал Кайо.
«Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн