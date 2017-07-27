«Реал» может попытаться приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле, утверждает La Sexta Deportes.
Руководство и тренерский штаб немецкого клуба в свою очередь расставаться с 20-летним футболистом не собираются, о чём уже неоднократно сообщал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк… Исходя из этого, испанский гранд намерен применить следующую стратегию: трансфер футболиста приобретается «Королевским клубом», однако следующий сезон Дембеле проводит на правах аренды в той же «Боруссии».
Действующий контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.
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