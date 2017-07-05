Усман Дембеле предложил себя «Баварии» и «Барселоне»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле не жалеет сил на то, чтобы покинуть свой нынешний клуб, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, агент 20-летнего футболиста Мусса Сиссоко предложил своего клиента мюнхенской «Баварии» и «Барселоне», сообщает Sport Bild.
Ранее приводились слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка относительно будущего Дембеле. Цорк отметил, что руководство и новый главный тренер немецкого клуба Петер Бош исключают возможность ухода Дембеле из стана дортмундцев.
Также сообщалось, что сам Дембеле хотел бы покинуть «Боруссию» вследствие того, что Томас Тухель по окончании минувшего сезона ушёл с поста главного тренера команды.