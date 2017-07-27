Фурсенко: Молло повёл себя безобразно, он будет наказан

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в сторону болельщиков, заявил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
В матче 4-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» дома обыграл «Сибирь» (2:1). 28-летний Молло, переведённый из основного состава «Зенита» во второй, вышел с начала встречи и был заменён на 82-й минуте игры. Когда француз отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.
«Молло повёл себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», — цитирует Фурсенко ТАСС.
КДК рассмотрит неприличный жест, который Молло показал болельщикам «Зенита»