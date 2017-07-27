Буффон: «Милан» будет претендовать на победу в Серии А в этом сезоне

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что в новом сезоне Серия А станет более сбалансированной по силе участников, а «Милан» будет среди команд, претендующих на победу в чемпионате.
«Ожидаю, что Серия А станет более сбалансированной лигой. Вы увидите другой уровень у команд, у которых в последние сезоны был спад. Это сделает чемпионат более привлекательным со спортивной точки зрения. Уже в прошлом сезоне «Наполи» и «Рома» были конкурентоспособными в борьбе за титул, а «Ювентус» не смог обеспечить себе большой отрыв от них, как это было раньше.
Будет ли «Милан» претендентом на титул? Думаю, да. Они потратили так много денег в летнее трансферное окно», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.
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