Бердыев — о слухах про Лестьенна, Жонатаса и Азмуна: говорить пока не о чем

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал сообщения о возможном уходе из казанского клуба в летнее трансферное окно Максима Лестьенна Жонатаса и Сердара Азмуна.
«Слухи про Лестьенна, Жонатаса и Азмуна? Не знаю, о чём вы говорите. Меня это не касается.
Официальных предложений пока не было, говорить пока не о чем", — приводит слова Бердыева «Спорт Бизнес Online».
Ранее СМИ сообщали, что Жонатас и Лестьенн могут перейти из «Рубина» в московский «Локомотив», а Азмун — в итальянский «Лацио».
Иранская федерация сообщила о переходе Азмуна в «Лацио» за € 18 млн