Тренер «Локомотива-Казанка»: постараемся побороться за выход в ФНЛ

Главный тренер «Локомотива-Казанка» Денис Клюев прокомментировал ничейный результат с командой «Луки-Энергия» (0:0) во 2-м туре ПФЛ зоны Запад, а также рассказал о задачах на сезон.
«Это был хороший матч. Надеюсь, что зрителям понравилось. Было много моментов с обеих сторон. Думаю, что нам не очень удался первый тайм. Во второй половине встречи мы исправились, у нас пошли моменты, подходы. К сожалению, не смогли забить, хотя и могли пропускать в ответных контратаках. Ещё раз скажу, что сегодня команды показали хороший футбол. Соперник – серьёзный, с таким приятно играть. Ну а мы только начинаем свой путь в ПФЛ, только знакомимся с лигой, будем продолжать в таком же духе. Что касается задач, то цели у нас самые высокие: постараться побороться за выход в ФНЛ», — цитирует Клюева пресс-служба клуба.
После двух туров «Локомотив-Казанка» занимает в ПФЛ 5-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».