«Барселона» может включить Ракитича в сделку по Коутиньо

«Барселона» продолжает прикладывать усилия, чтобы подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Mirror сообщает, что каталонцы готовы выключить в сделку Ивана Ракитича, чтобы убедить мерсисайдцев отпустить бразильца и снизить цену.
Накануне стало известно, что «Ливерпуль» оценивает 25-летнего Коутиньо в € 150 млн. Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённости с бразильцем, чей контракт истекает летом 2022 года.
Что касается Ивана Ракитича, договор 29-летнего хорвата действует до конца сезона-2020/21.
«Ливерпуль» оценил Коутиньо в € 150 млн