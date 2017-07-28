Ловчев: Кокорин посвежел, похорошел и нацелен на ворота

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о победе «Зенита» над «Бней Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и похвалил форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, который отметился в этой встрече голом.
«Первый тайм вчерашнего матча в Израиле мне напомнил команду, которая пока ещё находится в процессе строительства. Дзюба не вышел в стартовом составе. Это говорит о том, что у Манчини нет любимчиков. Он не интересуется, сколько Дзюба забил голов до этого. Он просто смотрит, подходит этот футболист под его схему или нет.
На выезде в игре с командой, которая явно будет атаковать, Манчини столб в лице Дзюбы был не нужен. Он выпустил на острие посвежевшего, похорошевшего и нацеленного на ворота Кокорина. И впервые после долгого перерыва я хочу похвалить Сашу – и не только за последний матч, а за его игру в этом сезоне.
На второй тайм «Зенит» вышел более раскованным, И, что мне больше всего понравилось, команда взяла мяч под контроль на чужой половине. И соперник ничего не мог против этого сделать», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».
Видео гола Кокорина можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.