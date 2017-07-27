Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях со счётом 2:0 обыграл израильскую команду «Бней Иегуда».
Первый мяч «Зенит» забил на 59-й минуте — после подачи с углового оборона израильской команды потеряла на дальней штанге капитана сине-бело-голубых Доменико Кришито, который головой поразил ближний угол ворот после подачи углового. Окончательный результат на 90-й минуте установил Александр Кокорин.
Ответная встреча между «Зенитом» и «Бней Иегудой» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 3 августа.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.