Аргентина и Уругвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Аргентина и Уругвай сегодня, 29 июля, подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом в своём «твиттере» сообщила журналистка AS и Sport Вера Брунати. В среду, 2 августа, представители федераций обеих стран проведут совместную пресс-конференцию, на которой официально объявят о подаче заявки.
Уругвай принимал первый в истории чемпионат мира в 1930 году и одержал в нём победу. Аргентина также стала победителем единственного в истории страны мирового первенства в 1978 году.
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