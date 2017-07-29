Невилл: Гвардиола убивает игроков из академии «Ман Сити» у всех на глазах

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который сказал, что не планирует привлекать игроков молодёжного состава к официальным матчам первой команды в ближайшем сезоне.
«Представьте, что вы молодой тренер или молодой игрок, и тут вы слышите, как главный тренер команды говорит, что молодые игроки недостаточно хороши. Это же убийство у всех на глазах», — написал Невилл в «Твиттере».
Гвардиола ответил Невиллу следующее: «Я не собираюсь ставить молодых игроков в команду только потому, что они молоды. Они будут в команде, если подойдут по уровню игры. У меня нет проблем с этим. Клуб работает хорошо с точки зрения академии: у нас много игроков с хорошими перспективами. Мы не хотим торопиться, молодые игроки будут тренироваться с основой по ходу сезона. Я думал, что даже у журналистов летом бывает отпуск, но у Невилла, как я понял, его не было».