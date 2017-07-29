СПАЛ отказался от идеи приобретения у «Зенита» Эрнани

Итальянский клуб СПАЛ отказался от идеи приобретения полузащитника «Зенита» Эрнани. Новичка Серии А отпугнула высокая цена, которую российский клуб рассчитывает выручить от продажи 23-летнего футболиста, утверждает Gazzamercato.
Ранее сообщалось, что СПАЛ надеется арендовать бразильского футболиста с правом выкупа.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из «Атлетико Паранаэнсе». В российской Премьер-Лиге бразилец принял участие в 8 матчах. Контракт с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
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