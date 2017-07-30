Кононов: Балай почти год играет через боль, в «Ахмате» решили это прекратить

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в матче 3-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о нападающем Бекиме Балае, который не попал в заявку. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Хорошая игра, хорошая победа. Думаю, мы во втором тайме усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на соперника за счет скорости. Мы победили и набрали три очка.
Наше дело — наша работа, наш труд. И нужно, чтобы этот труд приносил удовольствие нам самим — игрокам, руководителям клуба. Могу сказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря которому созданы все условия для работы, также поблагодарить Магомеда Даудова, который всегда с нами. Смена названия также имеет важное значение. Перед игрой мы были в Мемориальном комплексе Славы имени первого президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, для нас это очень важно, это также способствовало победе.
Балай давно играет травмированным, почти год играет с болевыми ощущениями. Мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю он восстановится к матчу с «Уфой». Швец должен начать работу в общей группе к матчу с «Краснодаром». Возвращение Мбенге затягивается, здесь, скорее, дело идет к сентябрю», — цитирует Кононова сайт «Ахмата».