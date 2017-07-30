«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на «эль класико»

Стали известны стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов «Реал» — «Барселона». Встреча состоится в Майами (Флорида, США), начало запланировано на 3:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Модрич, Ковачич, Асенсио, Бэйл, Бензема.
«Барселона»: Силлессен, Алейкс Видаль, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.
«Барселона» в рамках Международного кубка чемпионов одержала две победы в двух матчах: сперва был обыгран «Ювентус» (2:1), а затем «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в первом матче турнира проиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти (1:1, 1:2 пен), а затем уступил «Манчестер Сити» (1:4).