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Рамос: надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»

30 июля 2017, воскресенье. 09:37. Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче Международного кубка чемпионов поменялся футболками с форвардом сине-гранатовых Неймаром и выразил надежду, что бразилец перейдёт из каталонского клуба в «ПСЖ».

«У меня очень хорошие отношения с Неймаром. Я поменялся с ним футболками, и надеюсь, что взял его последнюю футболку в „Барселоне“, иначе нас ждут проблемы. Думаю, Неймар отличный игрок, ключевой для „Барселоны“, и он сам определит своё будущее. Мне он ничего не сказал», — цитирует Рамоса Marca.

Вальверде: «Барселона» по-прежнему рассчитывает на Неймара
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Неймар Серхио Рамос
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