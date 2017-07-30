Вальверде: «Барселона» по-прежнему рассчитывает на Неймара

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Реалом» (3:2) в матче Международного кубка чемпионов сообщил, что клуб продолжает рассчитывать на форварда Неймара. В последние дни слухи о том, что бразилец может перейти в «ПСЖ», только усиливаются.
«Я стараюсь не обсуждать происходящее. Неймар в команде, мы на него по-прежнему рассчитываем, и я думаю, что он должен нам помочь в этом сезоне. Неймар по-прежнему в команде, как и несколько дней назад», — приводит слова Вальверде Marca.
«Барселона» пожалуется в УЕФА, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара