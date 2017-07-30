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«Локомотив» — «Анжи»: память Маслова почтят минутой молчания перед матчем

30 июля 2017, воскресенье. 11:13. Футбол

Перед началом сегодняшнего матча 3-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Анжи» состоится минута молчания в память об ушедшем из жизни Валерии Маслове, который на протяжении 10 лет работал тренером-селекционером «железнодорожников». Футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

«В эти дни хотим вспомнить о нём не только как о легенде отечественного спорта. Маслов обладал удивительными человеческими качествами, для каждого находил доброе слово и дельный совет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «Локомотива».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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