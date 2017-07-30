Базелюк: ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал

Нападающий «Анжи» Константин Базелюк отказался комментировать слова главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна в его адрес. Специалист после поражения в матче 3-го тура РФПЛ от «Локомотива» обвинил футболиста в трусости.
«Ничего не хочу говорить. Ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал», — сказал Базелюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
24-летний Базелюк вышел на замену в матче с «Локомотивом» на 68-й минуте. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Григорян: достаточно того, что я сказал о трусости Базелюка на всю страну