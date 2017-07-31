Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную 2-го тура чемпионата Швейцарии.
Ранее болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим в составе команды в выездной встрече 2-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной». За голкипера проголосовало 65% респондентов. «Сьон» в этом матче победил со счётом 1:0, а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.
Митрюшкин был признан лучшим игроком в составе своего клуба уже во второй игре подряд — ранее он стал лучшим по версии болельщиков во встрече с «Туном» (1:0) и попал в символическую сборную того тура.
Фото доступно в «Инстаграме».
Митрюшкин не пропустил во 2-м матче чемпионата Швейцарии кряду, «Сьон» победил