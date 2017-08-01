Симеоне: Коста играет за «Челси», а я не обсуждаю игроков других команд

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отказался комментировать информацию о переходе форварда «Челси» Диего Косты в свою команду.
«Коста — игрок «Челси», а я не обсуждаю игроков других команд. Давайте говорить о тех, кто играет за «Атлетико», они очень важны для команды. Хочу отметить, что клубу удаётся сохранять своих лидеров», — цитирует Симеоне As.
По неофициальным данным, «Челси» хочет выручить от продажи Косты не менее £ 44 млн (около € 49 млн). Контракт 28-летнего футболиста с синими истекает летом 2019 года.