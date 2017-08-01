Балотелли не поможет «Ницце» в ответной встрече с «Аяксом»

Итальянский нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, ставший автором гола французской команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1), пропустит ответную встречу в Амстердаме из-за повреждения подколенного сухожилия. Об этом сообщает ESPN. Вероятно, Балотелли не поможет команде и в стартовой игре «Ниццы» в Лиге 1 с «Сент Этьеном», намеченной на 5 августа.
Французский коллектив вылетит в Нидерланды сегодня, 1 августа. Ожидается, что в состав команды вместо травмированного итальянца, будет включён молодой форвард Игнатиус Кнеп Ганаго.
Встреча соперников состоится 2 августа на поле «Амстердам Арены» и начнётся в 21:45 мск. В первом матче противостояния Балотелли, надавно подписавший новый контракт, был заменён на 71-й минуте.