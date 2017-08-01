Неймар отправится в Бразилию, чтобы обдумать своё будущее

Нападающий «Барселоны» Неймар закончил коммерческую поездку в Китай и в настоящее время находится в Дохе. Как сообщает Mundo Deportivo, бразильский футболист, имеющий выгодное предложение от «ПСЖ», в скором времени отправится в Бразилию, чтобы обдумать своё будущее.
Не ясно, посетит ли Неймар Барселону перед вылетом в Бразилию, в то время, как в СМИ сообщалось — 3 августа «Барселона» ждёт футболиста в расположении клуба.
Также появилась информация, что нападающий в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
Неймар пройдёт медосмотр в Париже и 7 августа подпишет контракт с «ПСЖ»