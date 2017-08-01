Побегалов установил рекорд по количеству матчей в качестве наставника «Шинника»

Матч 5-го тура ФНЛ «Шинник» — «Луч-Энергия» (1:1) стал 347-м, который Александр Побегалов провел в качестве главного тренера ярославской команды. Это новый рекорд в истории клуба. До этого наибольшее количество матчей в качестве наставника «Шинника» (346) было у Станислава Воротилина.
Главным тренером «Шинника» Побегалов был в 1999 году (с приставкой «и.о.»), в 2000-2004 годах и в 2010-2011-м. Нынешний этап работы начался 20 декабря 2012 года. Статистика выступлений «Шинника» под руководством 61-летнего специалиста: 347 игр, 145 побед, 106 ничьих, 96 поражений, разность мячей — 448-342.
«Поздравляем Александра Михайловича с этим достижением и желаем новых успехов на тренерской работе во благо ярославского футбола», — говорится в сообщении клуба.