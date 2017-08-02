Дибала сомневается, что ему стоит переходить в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не до конца уверен в том, что ему следует переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. 23-летний аргентинец не совсем понимает, какая роль будет отведена ему в команде даже в случае перехода бразильца Неймара в «ПСЖ». «Барселона» пока также не связывались с представителями футболиста, так как не уверена, что он хочет выступать за сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Дибалу как одного из главных претендентов на замену Неймару. Между «Ювентусом» и Пауло имеется устное соглашение, что форвард может перейти в каталонский клуб за € 120 млн.
Дибала связан с «Ювентусом» контрактными обязательствами до лета 2022 года.
«Барселона» проведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере Дибалы