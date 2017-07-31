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«Барселона» проведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере Дибалы

31 июля 2017, понедельник. 09:42. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала интересен «Барселоне». Marca сообщает, что в ближайшее время руководство каталонского клуба проведёт переговоры с представителями «старой синьоры». Спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда встретится с генеральным директором туринцев Джузеппе Мароттой.

По данным источника, трансфер 23-летнего аргентинца оценивается в € 110 млн. Ранее Джузеппе Маротта сообщил, что «Ювентус» не продаст Дибалу ни за какие деньги.

Пауло Дибала связан с «Ювентусом» контрактными обязательствами до лета 2022 года.

Дибала о переходе в «Барселону»: всё зависит от «Ювентуса»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Ювентус Пауло Дибала Трансферы
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