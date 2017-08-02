Бабаев: хочется верить, что ЦСКА избежит проблем, связанных с недооценкой АЕК

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК. В первой игре на выезде москвичи победили со счётом 2:0.
«Очень надеюсь, что в ответной игре не случится никакой расслабленности. Все ребята в команде — опытные профессионалы, и речи о недооценке соперника быть не может. На кону участие в основной сетке Лиги чемпионов. Все понимают, что это крайне важно для ЦСКА. Хочется верить, что мы избежим проблем, связанных с недооценкой АЕК. В целом настрой у нас оптимистичный. Команда готова, и, что немаловажно, все игроки здоровы», — цитируют Бабаева «Известия».
Тренер АЕК: чтобы противостоять ЦСКА, нам нужно чаще быть с мячом