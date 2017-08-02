«Арсенал» отдал вратаря Мартинеса в аренду «Хетафе»

Вратарь лондонского «Арсенала» Дамиан Эмилиано Мартинес продолжит карьеру в Испании. «Канониры» отдали 24-летнего футболиста в аренду «Хетафе». Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт английского клуба.
Мартинес перешёл в «Арсенал» из «Индепендьенте» в 2010 году и большую часть английской карьеры провёл в арендах.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Мартинес провел два матча и пропустил три мяча.
«Хетафе» в прошлом сезоне выиграл плей-офф за право выйти в испанскую Примеру.