В ДНР осудили поступок фаната ЦСКА Орлова, ударившего журналиста

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прокомментировал инцидент в прямом эфире НТВ, когда человек с логотипом общественной организации «Оплот» ударил журналиста. Позже оказалось, что нападавшим был фанат ЦСКА Александр Орлов.
«Негодяй, ударивший журналиста НТВ, зря прикрывался именами „Оплота“ и ДНР. Оплотовцы уже решили объяснить этому типу, как вести себя в обществе», — написал Захарченко в «Твиттере».
Ранее «Оплот Донбасса» заявил, что Александр Орлов не имеет ничего общего с этой организацией.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Саша никогда не служил в армии». Кто ударил журналиста НТВ в день ВДВ
Журналиста НТВ в прямом эфире ударил в прошлом активный фанат ЦСКА, отчисленный из околофутбольных структур из-за проблем с алкоголем.