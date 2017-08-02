Котуньо: «Рубин» навсегда останется в моей памяти, очень признателен этому клубу

Защитник Гильермо Котуньо, накануне перешедший на правах свободного агента из «Рубина» в «Овьедо», поблагодарил казанский клуб за проведённое время.
«Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб „Рубин“ за то время, которое я провёл в этом клубе. Те несколько лет, в течение которых я выступал в этой команде, помогли мне вырасти как в человеческом, так и в спортивном плане. Я хотел бы выразить большую признательность этому клубу и сказать, что он навсегда останется в моей памяти», — написал Котуньо в своём «инстаграме».
22-летний Котуньо играл в «Рубине» с февраля 2015 года, куда перешёл из уругвайского клуба «Данубио». Последний год футболист провёл в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» Котуньо сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.