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Бывший защитник «Рубина» Котуньо перешёл в «Овьедо»

1 августа 2017, вторник. 16:54. Футбол

Защитник Гильермо Котуньо, известный в России по выступлению за «Рубин», продолжит карьеру в Испании. Уругвайский футболист подписал контракт с «Овьедо», о чём сообщает пресс-служба испанского клуба.

Договор с 22-летним защитником будет действовать в течение следующих двух сезонов. Котуньо успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время приступит к тренировкам.

Гильермо Котуньо играл в «Рубине» с февраля 2015 года, куда перешёл из уругвайского клуба «Данубио». Последний год футболист провёл в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» Котуньо сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

«Рубин» объявил об уходе защитника Котуньо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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