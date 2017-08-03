Зюле: есть и позитивные моменты — «Бавария» не дала довести счёт до разгромного

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап».
«Начали мы очень хорошо, но проспали подачу с фланга и пропустили. Когда нам забивали второй мяч, было видно, что мы предоставили очень много свободного пространства сопернику и сыграли неуклюже. Но есть и позитивные моменты. Мы не позволили довести счёт до крупного, хотя обычно „Бавария“ играет только на победу.
В субботу нас ожидает очень важная игра, и там мы должны показать совершенно другое лицо", — цитирует Зюле сайт «Баварии».
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