Юношеская сборная России уступила соперникам из Мавритании на турнире в Испании

Юношеская сборная России U20 провела второй матч на на турнире в Испании COTIF. После победы над сверстниками из мадридского «Атлетико» в первом туре подопечные Александра Гришина не сумели развить успех и уступили соперникам из Мавритании со счётом 1:3.
Три мяча россияне пропустили уже к 11-й минуте. Гол престижа российская команда провела на 83-й минуте, его автором стал Михаил Яковлев.
Сборная России в следующем матче турнира в группе А сыграет с молодёжной командой «Вильярреала». Этот матч состоится 4 августа.
Юношеская сборная России обыграла «Атлетико» U20 на турнире в Испании