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А. Ерёменко возглавит армянский «Пюник»

3 августа 2017, четверг. 12:14 Футбол

Алексей Ерёменко-старший возглавит «Пюник». Об этом сообщает News.am. На тренерском мостике 53-летний специалист сменит Армена Гюльбудагянца, который работал с командой с июня этого года. В ближайшее время о назначении должны объявить официально.

Последним местом работы Алексея Ерёменко был карагандинский «Шахтёр», в котором специалист работал с 2016 по 2017 год. Ранее Ерёменко-старший также руководил финским клубами ЯБК и «Яро».

В прошлом сезоне «Пюник» занял в чемпионате Армении 4-е место, получив право сыграть в квалификации Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил братиславскому «Словану» 1:9.

А. Ерёменко: дисквалификация была на два года, на два и настраивались
Источник: News.am Сообщить об ошибке
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Пюник Шахтёр Караганда Алексей Ерёменко
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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