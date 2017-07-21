А. Ерёменко: дисквалификация была на два года, на два и настраивались

Алексей Ерёменко, отец полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, прокомментировал решение CAS оставить в силе дисквалификацию футболиста на два года.
«Не знаю, что и сказать. Изначально дисквалификация была два года, потому на два года и настраивались. Апелляция давала надежду, но совсем маленькую. Что будет дальше? Всё по-старому: как говорили изначально, Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернётся. Осталось ещё чуть больше года. Ничего не изменилось.
Про будущее Романа в ЦСКА сказать ничего не могу – не ко мне вопрос. Это меня не интересует. Остаётся отбыть дисквалификацию, а дальше будет видно. Больше никакой информации у меня нет», — сказал Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
CAS оставил в силе решение по Р. Ерёменко