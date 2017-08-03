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Бывший защитник «Краснодара» Сигурдссон стал игроком «Рубина»

3 августа 2017, четверг. 16:02 Футбол

Защитник сборной Исландии и «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18. 31-летний футболист будет выступать за казанскую команду под пятым номером.

На протяжении карьеры Рагнар Сигурдссон выступал за «Филкир» (Исландия), «Гётеборг» (Швеция), «Копенгаген» (Дания), «Краснодар», «Фулхэм» (Англия). За «Краснодар» сыграл 86 матчей, забил 4 гола; за «Фулхэм» провёл 18 матчей, забил 1 гол; за сборную Исландии сыграл 69 матчей, забил 3 гола.

Чемпион Швеции (2007), обладатель Суперкубка Швеции (2008), обладатель Кубка Дании (2011/12), чемпион Дании (2012/13), четвертьфиналист чемпионата Европы (2016).

Фото Сигурдссона в футболке «Рубина» можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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