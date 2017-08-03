В Италии сообщили, что «Спартаку» интересен полузащитник «Атлетико» Краневиттер

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Violanews.
По информации издания, 24-летний аргентинский футболист также интересен итальянской «Фиорентине» и турецкому «Галатасараю». Отмечается, что «Атлетико» будет готов продать Краневиттера приблизительно за € 8 млн.
Отметим, что Краневиттер играет в центре полузащиты, как и Марио Пашалич, который накануне перешёл в «Спартак» на правах аренды из «Челси». В связи с этим не исключено, что после подписания контракта с хорватским хавбеком красно-белые перестали интересоваться Краневиттером.
В минувшем сезоне Краневиттер выступал на правах аренды за «Севилью» и провёл 21 матч в чемпионате Испании.
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» на правах аренды