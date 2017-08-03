Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал нападающего Неймара своей ролевой моделью в футболе. Сегодня бразилец покинул «Барселону» после того, как его представители заплатили за него € 222 млн.
«Моя ролевая модель в футболе — Неймар. Я болею за «Барселону» и люблю Неймара. И не люблю Роналду, потому что он играет за «Реал». Я хочу быть как Неймар. Если он уйдёт в «ПСЖ», значит, стану болельщиком «ПСЖ». Куда бы он ни пошёл, я пойду за ним. Это же Неймар! Для меня он лучше, чем Роналду, даже несмотря на то что Криштиану, возможно, лучший игрок в мире. Но мой выбор – это Неймар», — сказал Промес в интервью Sports.ru.
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