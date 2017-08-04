Тысячи болельщиков не могли покинуть Крестовский остров после матча «Зенита»

Через полтора часа после окончания ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» (0:1) болельщики массово не могли уехать с Крестовского острова, где на стадионе «Санкт-Петербург» проходила игра, сообщает интернет-издание «Фонтанка».
У входа на станцию метро «Крестовский остров» образовалась давка. Полиция по громкой связи перенаправляла людей на бесплатные автобусы до других ближайших станций, но те застревали в пробках, подолгу не двигались с места. Болельщики в итоге покидали автобусы и вновь направлялись обратно к метро «Крестовский остров», усугубляя ситуацию и создавая ещё большую давку.
Напомним, что матч на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 45 670 зрителей — рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории.