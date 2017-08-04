«Брага» на 121-й минуте вырвала у АИК путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы

Португальская «Брага» одолела шведский АИК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная встреча между командами прошла на стадионе «AXA — Мунисипал-ди-Брага» в Браге и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий шведской команды Чинеду Обаси. На 74-й минуте Руй Фонте забил ответный гол за «Брагу». Поскольку первый матч завершился со счётом 1:1, игра перешла в овертайм. Победу португальскому клубу принёс точный удар Раула на 121-й минуте.
Таким образом, «Брага» вышла в следующий раунд турнира, а шведский клуб из Лиги Европы вылетел.
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