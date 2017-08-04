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«Брага» на 121-й минуте вырвала у АИК путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы

4 августа 2017, пятница. 01:45 Футбол

Португальская «Брага» одолела шведский АИК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная встреча между командами прошла на стадионе «AXA — Мунисипал-ди-Брага» в Браге и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий шведской команды Чинеду Обаси. На 74-й минуте Руй Фонте забил ответный гол за «Брагу». Поскольку первый матч завершился со счётом 1:1, игра перешла в овертайм. Победу португальскому клубу принёс точный удар Раула на 121-й минуте.

Таким образом, «Брага» вышла в следующий раунд турнира, а шведский клуб из Лиги Европы вылетел.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
2 : 1 ДВ
АИК
Сольна, Швеция
0:1 – Обаси – 13, 1:1 – Фонте – 74, 2:1 – Раул – 120+1
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Брага ФК АИК
Новости. Футбол
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