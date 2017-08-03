«Милан», «Эвертон» и «Марсель» вышли в следующий раунд ЛЕ, «Осиек» выбил ПСВ

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы итальянский «Милан» обыграл на своём поле румынскую «Университатю» со счётом 2:0 благодаря голам Джакомо Бонавентуры и Патрика Кутроне. После победы в первой встрече со счётом 1:0 итальянцы пробились в следующий раунд турнира.
Английский «Эвертон» на выезде обыграл словацкий «Ружомберок» с тем же счётом, что и в первом матче – 1:0. Команда Рональда Кумана продолжит участие в Лиге Европы.
Французскому «Марселю» оказалось достаточно преимущества в первом матче с бельгийским «Остенде» (4:2), чтобы сыграть вничью на выезде в ответной встрече (0:0) и выбить соперника из турнира.
Испанский «Атлетик» выбил из Лиги Европы румынское «Динамо» (первый матч – 1:1; ответный – 3:0), хорватский «Осиек» оказался сильнее голландского «ПСВ Эйндховен» (1:0; 1:0), а албанский «Скендербеу» выбил чешскую «Младу Болеслав» с российским нападающим Николаем Комличенко (1:2; 2:1, по пенальти – 4-2).